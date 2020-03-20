Бекшин ушёл. Кто новый главный санврач

Власть, Новости

Жандарбек Бекшин покинул должность главного санитарного врача Казахстана, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя минздрава республики Диаса Ахметшарипа. «Подтверждаем, что Бекшин стал заместителем председателя комитета по контролю качества товаров и услуг минздрава. Новым главным санитарным врачом по приказу министра стала Есмагамбетова Айжан Серикбаевна», – сказал Ахметшарип в пятницу. Из открытых источников следует, что вновь назначенная Есмагамбетова ранее была директором департамента политики общественного здравоохранения министерства здравоохранения Казахстана. 

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