Бекшин: Коронавирус у нас может появиться 11-16 марта

Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин заявил, что коронавирус может появиться в Казахстане уже на днях.

«По нашему прогнозу где-то с 11—16 марта у нас может всё же наконец-то появиться коронавирусв стране. Плюс-минус одна неделя. Мы моделируем ситуацию, делаем прогнозирование. Прогнозы — вещь неблагодарная, они могут и не состояться», — сказал он.

Жандарбек Бекшин отметил, что прогнозированием ситуации занимаются учёные при помощи математического моделирования.

«Как только у нас появится коронавирус, мы сразу введём специальные мероприятия. При заносе в страну единичных случаев», — добавил главный государственный санитарный врач.

В Казахстане есть все необходимые лекарственные средства и изделия для поддерживающей терапии, сообщили в Министерстве здравоохранения РК. Подготовлены места с боксами для изоляции заражённых в инфекционных больницах.

В Минздраве напомнили, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо:часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики для рук; избегать места массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

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