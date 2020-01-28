Бауыржан Байбек прибыл с рабочей поездкой в регион

Сегодня первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область. В ходе рабочей поездки Бауыржан Байбек посетил поселок Доссор Макатского района, где встретился с жителями микрорайона Бирлик.

«Ранее в местных СМИ неоднократно поднимался вопрос о необходимости строительства пешеходного моста через железнодорожные пути. Так, жилой массив микрорайона «Бирлик» расположен преимущественно на одной стороне, а социальные объекты, в том числе 2 школы и детский сад, на другой. Рассмотрел на месте данный вопрос», — отметил первый заместитель председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек в instagram.

Сообщая, что поднимаются жителями и другие актуальные проблемы, связанные с ремонтом дорожной и инженерной инфраструктуры. Решение озвученных вопросов взято на контроль партии. Что касается пешеходного моста, то, по информации руководства региона, он будет построен не позднее середины следующего года. Конкретные результаты будут представлены общественности.

Виктор Сутягин