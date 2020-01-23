Барымтачей, угоняющих скот табунами, задержали в Атырауской области

Главный, Новости, Происшествия
17

«В ходе оперативно-розыскной работы сотрудники полиции задержали группу людей, промышлявших скотокрадством. Промышляли они в отдаленном Кызылкогинском районе, откуда угоняли пасущийся в степи без присмотра скот в город. Рассчитывая на то, что хозяева хватятся, что животные пропали, лишь через несколько дней. Барымтачи подозреваются в том, что угнали из села Джангильдина табун лошадей в более чем 20 голов, совершили еще несколько краж скота», — сообщили в пресс-службе ДП области.

Проинформировав, что против  задержанных, а это жители Кызылкогинского и Макатского районов, возбуждено уголовное дело. Они арестованы. Проводится расследование.

Виктор Сутягин

Administrator

Related Posts

23 января 2020 0

Новый газоперерабатывающий завод планируют построить в Атырауской области

23 января 2020 0

Коронавирус в Китае: в аэропорту усилены меры безопасности

23 января 2020 0

Наш земляк из Челябинска спел песню о родном поселке Индерборский (+видео)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *