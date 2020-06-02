Авто из Армении: что нужно знать

В полиции Алматы разъяснили условия регистрации автотранспортных средств, ввезенных из Армении, передает МИА «Казинформ».

«Речь идет о том транспорте, который был ввезен в Казахстан до 1 февраля 2020 года, а также имеет левостороннее рулевое управление. Важно знать, что период регистрации таких автотранспортных средств с 1 июня по 1 сентября этого года. Регистрация не может осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию — 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 тысячи 473 тенге и пошлина за госномер — 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге», — разъяснил начальник УАП Департамента полиции города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

По словам спикера, и в данном случае действует принцип экстерриториальности, а это значит, что каждый гражданин Республики Казахстан, независимо от того, в каком городе он проживает, может пройти процедуру регистрации в самом ближайшем СпецЦОНе, и при этом, он получит государственные регистрационные номерные знаки того региона, где прописан.

«К примеру, если автовладелец – житель Алматинской области, проходит регистрацию в СпецЦОН города Алматы, ему на руки выдаются номера с серией «05». Отмечу, что государственный регистрационный номерной знак для транспортных средств из Армении на желтом фоне. Обязательства у владельцев автомашин, прошедших регистрацию, на общих основаниях: они должны проходить ежегодный технический осмотр, вовремя платить налоги, штрафы и самое главное не допускать нарушения Правил дорожного движения. Все имеющиеся автоматизированные информационные системы, используемые в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, другими словами, камеры «АИС БДД», «Сергек», интегрированы и имеют возможность распознать госномер авто из Армении. Кроме того, при постановке на учет эти транспортные средства будут проверяться по линии Интерпола на предмет криминального происхождения», — резюмировал полковник Мураталиев.

Для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25% месячного расчетного показателя и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;

3) СРТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и ГРНЗ ( государственный регистрационный номерной знак) на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения;

4) документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.

5) в особые отметки вносятся записи: «ТСРА» и «Не подлежит к регистрации на иное лицо»;

6) В случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство, выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты.

7) При утере ГРНЗ выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.