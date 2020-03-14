Атырауским госслужащим следует отказаться от проведения свадеб и юбилеев во время распространения коронавируса

Об этом сообщила уполномоченный по этике акимата Атырауской области

«В Казахстане зачастую проходят мероприятия с приглашением большого количества людей. В целях недопущения распространения коронавируса государственным служащим строго рекомендовано отказаться от организации и участия в свадебных торжествах, юбилеях и других массовых мероприятиях. Данные меры приняты для того, чтобы защитить и сохранить своё здоровье и здоровье окружающих. Госслужащие должны стать примером для общества,» — сообщила Фарида Ахметова.

Ранее ВОЗ объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией.

В связи с этим Правительство Казахстана приняло превентивные меры:

с 13 марта введен запрет на проведение массовых мероприятий;

с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников, при этом детские сады продолжат работу;

с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;

запрет на проведение выездных экскурсий в период каникул для школьников;

обязательная дезинфекция в общественном транспорте, местах массового скопления;

усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;

запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3;

рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры — нет.