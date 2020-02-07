Атырауский кардиоцентр сможет принимать большее число пациентов

Медицина, Новости
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Строительство дополнительного здания областного кардиологического центра на 50 койко-мест завершится в этом году. 

Строительство нового трехэтажного здания во дворе существующего кардиоцентра идет полным ходом. В нем будут размещены операционно-хирургические блоки, реанимация, отделение интенсивной терапии, диагностическое отделение. Все это позволит кардиологам принимать больше пациентов и предоставлять дополнительные услуги.

«В этом году строительство нового здания будет завершено и сдано в эксплуатацию» — сообщил аким Атырауской области. 

Динара КАНБЕТОВА 

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