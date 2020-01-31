Атырауские врачи просят принять Закон «О статусе врача»

От оскорблений в медицинском учреждении пациенты все чаще стали переходить к интернет-баталиям. Негативная информация о врачах размещается в социальных сетях молниеносно, утверждают медики. Как правило, в них обвинения в низкой квалификации врачей, о плохо организованной работе и все это сопровождается оскорблениями и негативными комментариями.

По словам врачей, на основе Закона за оскорбление медработников можно было бы привлечь к административной ответственности. С этой просьбой люди в белых халатах обратились к первому заместителю председателя партии «Nur Otan» Бауржану Байбеку.

«В декабре был принят Закон «О статусе педагога» и мы просим вашего содействия в принятие такого же документа для работников здравоохранения. Бывает так, что пациенты выскажут свои недовольства в адрес врача и уходят, а им остается работать и принимать других пациентов. Это очень негативно отражается на психоэмоциональном состоянии медработника. Часто врачам приходиться сталкиваться с интернет-травлей. К сожалению, редко, кто пишет слова благодарности, но облить грязью норовит почти каждый», — сказала директор Атырауского онкологического диспансера Эльмира Сапарова.

Белый халат, как правило, символ чистоты и безупречности и насколько он будет белым, зависит только от самих врачей. По словам Бауржана Байбека, каждый специалист может ошибаться, даже тот же самый учитель, но ошибка врача всегда дорого обходится.

«В настоящее время число претензий в адрес врачей растет, поэтому я призвал однопартийцев поделиться в социальных сетях историями о работе медиков и запустил так называемый челлендж. Мы должны поддержать наших медиков. Пусть каждый расскажет о том, как врач спас кого-то из его родных и близких. Это будет серьезная моральная поддержка. В большинстве врачи помогают, спасают жизни и не пиарятся. Я обязательно передам ваши пожелания, и всегда буду поднимать этот вопрос» — сказал Бауржан Байбек.

Отдельный вопрос — жилье для молодых медицинских работников.

По словам молодого доктора Рафхата Канатова, заработная плата врачей не позволяет накопить деньги на первоначальный взнос, который сегодня составляет 20 процентов. Рафхат предлагает снизить процентный порог либо вовсе убрать его. В свою очередь Бауржан Байбек заверил, что данный вопрос будет рассмотрен.

«Человек должен научиться откладывать деньги, это тоже своего рода культура. Многие люди тратятся на свадьбах, тоях, покупают в кредит телефоны. А что касается снижения процентной ставки, то для решения этого вопроса сейчас разрабатываются государственные программы» — заявил Б. Байбек.

Напомним, с 1 января 2020 года увеличена заработная плата на 30% врачам и на 20% среднему медицинскому персоналу. К слову, в Атырауской области сегодня работают 1449 врачей и 4944 тысячи работников среднего звена. Ожидается, что до конца января медработники будут зарабатывать в среднем 246 тысяч тенге.

Динара КАНБЕТОВА