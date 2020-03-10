Арестованный директор ломбарда вновь решил разбогатеть

В приемном отделении следственного изолятора Атырау при передаче одежды для 24-летнего подследственного было обнаружено и изъято 45500 тенге. В изолятор молодой мужчина, а это директор ломбарда ТОО «HOME AVTO INVEST», помещен после разразившегося скандала с мошенничеством. Обманутыми оказались сотни людей.

– Незаконную передачу денег хотел осуществить 25-летний местный житель. На него оформлен протокол по статье 481 КоАП РК (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов), дело направлено в административный суд, – сообщил начальник отдела режима и охраны УГ-157/1 Даулет РАХМЕТОВ.

Виктор Бакурский

Фото пресс-службы ДУИС