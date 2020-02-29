АНПЗ поставит на отечественный рынок метанола на 11.2 млрд тенге

ТОО «АНПЗ» заключило оффтейк-договор с ТОО «Zhaik Petroleum» на долгосрочную поставку метанола объемом более 70 тыс. тонн в период с 2022 по 2024 на общую сумму 11,2 млрд тенге.

«Участие в программах по поддержке отечественных производителей и увеличение местного содержания в закупках является приоритетной задачей «КазМунайГаза». По итогам 2019 года общий объем закупок товаров, работ и услуг по группе компаний КМГ составил 2 триллиона 50 млрд тенге, в котором местное содержание составило 81% или 1 триллион 658 млрд тенге», — сообщает пресс-служба КМГ.

Виктор Бакурский