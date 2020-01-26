Аномальное тепло: популяция каспийских тюленей под угрозой

В Каспийском море обитает единственный представитель морских млекопитающих из семейства настоящих тюленей – каспийский тюлень или нерпа (Phoca caspica).

Каспийский тюлень занимает верхние позиции в трофической цепи, естественные враги в среде обитания для взрослых животных отсутствуют. Однако аномальное теплая зима этого года может пагубно сказаться на и без того в последние годы резко сократившейся популяции каспийского тюленя. О том, почему теплая погода может пагубно сказаться на тюленях, а также многое другое интересное об этих животных рассказала руководитель экологических проектов компании «НКОК», кандидат биологических наук ГульсимМУТЫШЕВА.

—Гульсим Кажмановна, а правда не совсем понятно – почему теплая погода, которая стоит этой зимой в нашем регионе, это плохо для тюленя?

-Дело в том, что нерпы живут стадами, держатся друг друга и сезонно мигрируют по Каспию в поисках пищи. Зимой они щенятся в северной части Каспия, в скоплениях льдов. Живет каспийский тюлень до 50 лет. Размножается раз в 2-3 года. Детеныша (двойня – явление редкое) принято называть щенком. На зиму (период щенки у каспийского тюленя – с середины последней декады января до конца первой декады февраля) нерпа устраивает себе особое «ледяное гнездо», из которого в воду отходит лаз – «продух». Такие гнёзда тюлени сооружают, выцарапывая еще тонкий лед с нижней стороны. Щенятся самки на некотором отдалении друг от друга. Новорожденный детеныш в воду не спускается и ожидает охотящуюся мать в «гнезде». Тюленята, как младенцы, голодны каждые пару часов. Проголодавшись, они начинают пищать. И если мать удалилась на охоту, те начинают искать пищу, подползая к другим самкам. Но самки кормят только своих, узнавая их по запаху. По запаху же и мать уползшего детеныша находит его – возвращаясь на льдину, нерпа ползет по следу, уткнувшись носом в лёд. Малыши тюленей — бельки имеют густой белый мех, который держится лишь первые недели жизни, пока те питаются молоком. Бельки – могут стать легкой добычей, для хищных орланов-белохвостов, волков и шакалов. Бельки не могут плавать – мех тут же промокает, – и до линьки им остается уповать лишь на защиту матерей и маскировочный белый цвет.

Виктор Сутягин

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