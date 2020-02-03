Алиментщику на год ограничили свободу в Атырау

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Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Атырауской области установлено, что осужденный Д. длительное время умышленно уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. На данный момент долг подсудимого составил более 850 тысячи тенге. Ранее Д. попросил временно приостановить удержание алиментов в связи с отсутствием работы. Хотя, как было доказано в суде, работал в одной из организаций города, своевременно получая заработную плату.

В суде подсудимый  полностью признал свою вину и был приговорен к одному году ограничения свободы.

Марина КУАНЫШЕВА

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