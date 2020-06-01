Алик Айдарбаев о сокращениях в «Эмбанефти»

Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев посетил с рабочим визитом Атыраускую и Мангистаускую области. В ходе визита Алик Айдарбаев провел встречи с главами двух регионов. Так, с акимом Атырауской области Махамбетом Досмухамбетовым обсуждалась ситуация на Тенгизском месторождении в связи сраспространением COVID-19. С акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым рассматривались вопросы организации вахтовой смены на добывающих предприятиях. Во время рабочей поездки глава КМГ также провел совещания с участием руководителей дочерних предприятий, сервисных компаний и председателей профсоюзных организаций. В своих выступлениях Алик Айдарбаев отметил, что благодаря принимаемым противоэпидемиологическим мерам, ситуация на месторождениях стабильная. Вместе с тем, он поручил строго соблюдать меры профилактики на производстве.

«Необходимо продолжить работу по нераспространению коронавирусной инфекции и строго соблюдать профилактические мероприятия. Это ответственность руководителей всех уровней», – сказал Алик Айдарбаев.

Глава КМГ подробно остановился на финансовом состоянии компании. Для снижения негативного влияния рыночных условий в «КазМунайГазе» разработана концепция антикризисной программы.

«Ситуация очень серьезная. Поэтому необходимо принимать адекватные меры, чтобы удержаться на плаву. Мы разработали концепцию антикризисной программы, нацеленную на стабилизацию финансового состоянии, приведении расходов в соответствие со снизившимся доходами и подготовку к посткризисному развитию», – рассказал глава КМГ.

В рамках реализуемых антикризисных мер по всей группе компаний сокращены расходы на 146 млрд тенге. Была пересмотрена организационная структура центрального аппарата и оптимизирована численность персонала на 34%. Были сокращены зарплаты топ-менеджеров на 30%, руководителей среднего звена – на 20%, а также до конца года отменены все премии и бонусы. Зарплаты рядовых сотрудников оставили на прежнем уровне. В центральном аппарате отказались от служебного автотранспорта для руководства.

«Что касается дочерних компаний, то были сокращены все расходы, не влияющие на производство и занятость персонала. В зависимости от ситуации мы продолжим оптимизацию затрат. Сокращать производственный персонал мы не собираемся. Это наш главный принцип – сохранить рабочие места. Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности», – добавил Алик Айдарбаев.

В своем обращении к руководителям дочерних предприятий председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» рассказал как повлияет падение спроса на энергоресурсы и мировых цен на нефть на компанию. По его словам, КМГ ожидает значительное снижение финансовых показателей по итогам года. Помимо этого, в рамках соглашения ОПЕК+ компания сокращаетдобычу, что неизбежно приведет к уменьшениюсоответствующих объемов работ подрядных организаций.

«Поэтому руководители дочерних и сервисных компаний должны оптимально распределить оставшиеся объемы работ до конца года. Вполне вероятно, что придется изменить рабочие графики. Нам еще предстоит тщательно проработать реализацию данного вопроса на местах. Но еще раз хочу подчеркнуть, все рабочие места производственного персонала должны быть сохранены», – поручил глава КМГ.

В ходе своего визита в Атыраускую область глава КМГ также ознакомился с ходом строительства интегрированного газохимического комплекса. Текущий прогресс реализации проекта составляет 66%. Общестроительные работы на стадии завершения, ведется монтаж емкостного и теплообменного оборудования, металлоконструкций и трубопроводов. В предстоящий период планируются работы по сборке, монтажу и обвязке трубопроводами сложного технологического оборудования. Также он посетил речной порт Атырау, где ознакомился с ходом доставки морским транспортом критически важного сверхгабаритного технологического оборудования, изготовленного в Южной Корее.