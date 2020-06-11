Аким области провел прием граждан в онлайн-формате

Жители региона задали вопросы по участию в жилищных программах, улучшению жилищных условий, оказанию социальной помощи, по трудоустройству, медицинской помощи, общественной безопасности. Решение вопросов обратившихся на приеме граждан находится на контроле руководителя региона, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Все поставленные вопросы и предложения населения были взяты на контроль акимом области, который поручил руководителчм городов и районов, соответствующих департаментов и управлений изучить их и дать развернутый ответ. Данные поручения будут на личном контроле главы региона.

«Главная наша цель — повысить благосостояние наших граждан, найти решение проблемных вопросов каждого человека. Все волнующие вопросы населения будем держать на контроле», — сказал Махамбет Досмухамбетов.