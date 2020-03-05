Аким области объявил об отмене праздничных мероприятий к 8 Марта

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Широко отмечать 8 Марта помешал коронавирус.

 «Коронавирусная инфекция в настоящее время широко распространена во многих странах мира. Все государства усиливают меры по профилактике опасного вируса. В нашей стране названная инфекция не зарегистрирована. Тем не менее, очевидна польза предосторожности в таких условиях. Поэтому в Казахстане усилены меры. В целях безопасности мы также приняли решение не проводить в области праздничные мероприятия к 8 Марта. Надеемся на понимание с вашей стороны», — написал аким области на своей страничке  Facebook.

Как мы ранее сообщали, президент Казахстана  отменил запланированное в Нур-Султане торжественное заседание и концерт, посвященные   8 Марта.

Виктор Бакурский

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