Аким области объявил об отмене праздничных мероприятий к 8 Марта

Широко отмечать 8 Марта помешал коронавирус.

«Коронавирусная инфекция в настоящее время широко распространена во многих странах мира. Все государства усиливают меры по профилактике опасного вируса. В нашей стране названная инфекция не зарегистрирована. Тем не менее, очевидна польза предосторожности в таких условиях. Поэтому в Казахстане усилены меры. В целях безопасности мы также приняли решение не проводить в области праздничные мероприятия к 8 Марта. Надеемся на понимание с вашей стороны», — написал аким области на своей страничке Facebook.

Как мы ранее сообщали, президент Казахстана отменил запланированное в Нур-Султане торжественное заседание и концерт, посвященные 8 Марта.

Виктор Бакурский