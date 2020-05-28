85,6 млрд тенге потеряет Фонд социального медстрахования

На внеочередном заседании Общественного совета при ФСМС председатель правления фонда Айбатыр Жумагулов отчитался перед журналистами, политологами, экономистами и экспертами сферы здравоохранения о расходах.

Член Общественного совета, директор по развитию газеты «Время» Игорь Неволин поднял вопрос о поступлениях в Фонд за март и апрель. Как сообщил А.Жумагулов, послабление по выплатам началось с апреля. По прогнозу, недопоступление в апреле составит порядка 7 млрд.

В целом ожидается снижение поступлений взносов и отчислений на ОСМС с 1 апреля до 1 октября на сумму порядка 85,6 млрд тенге по различным категориям. В том числе недополучение от субъектов малого и среднего, а также крупного бизнеса за этот период составит 29,4 млрд тенге.

Глава фонда отметил, что значимым фактором, оказывающим нагрузку на систему ОСМС, является продление срока оплаты за медстрахование.

«Доля незастрахованного населения во втором квартале будет составлять порядка 15% с учетом произведенных платежей в 1 квартале. И расходы на оказание им медицинской помощи в системе ОСМС составят 13,4 млрд тенге», – объяснил глава фонда.

Еще 8 млрд тенге составят дополнительные расходы Фонда из-за продления срока уплаты платежей на медстрахование за 925 тыс. работников МСБ и крупого бизнеса (при оптимистичном сценарии), ведь при этом они должны получать медуслуги все это время.

«С учетом всех упомянутых факторов дополнительная нагрузка на систему ОСМС составит суммарно более 134 млрд тенге», – отчитался перед членами Совета глава Фонда.

Подготовила Марина Куанышева