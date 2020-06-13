4 статьи КОАП РК нарушил пьяный водитель (ВИДЕО)

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, в поселке Еркинкала сотрудники полиции попытались остановить автомашину «Chance».Однако водитель продолжил движение, увеличив скорость. Началась погоня. Машину удалось настигнуть в поселке Жумыскер. Молодой мужчина, находившийся за рулем, был в нетрезвом состоянии.

«На нарушителя были составлены протоколы по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях РК. По статье 667 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»), по статье 613 («Невыполнение требований сотрудника полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения»). А также по статьям 608 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения») и 590 («Нарушение правил эксплуатации транспортных средств»)», — сообщает пресс-служба ДП региона.