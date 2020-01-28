4 дня добиравшиеся из Нур-Султана в Актобе вылетели в аэропорт назначения

Пассажиры, четыре дня добиравшиеся из Нур-Султана в Актобе рейсами двух авиакомпаний, вылетели из Атырау в аэропорт назначения.

«Пассажиры рейса Атырау- Актобе, которые по погодным условиям вчера не смогли вылететь в аэропорт назначения, а также пассажиры, летевшие из Нур-Султана, отправлены. В Актобе их доставит самолет De Havilland Dash-8-Q400NG. На борту 62 человека», — сообщили в пресс-службе авиакомпании QAZAQ AIR.

Напомним. 29 пассажиров провели сутки в Атырау. А вообще их полет из столицы в Актобе начался утром в воскресенье на борту самолета Air Astana.

«Вообще-то в дороге мы уже четвертые сутки. Из Нур-Султана рейсом Air Astana в Актобе мы вылетели в воскресенье утром. Долетели до Актобе и возвратились в столицу. Сказали, аэропорт нас не принял. Вскоре выяснилось, что самолета Air Astana в ближайшее время на Актобе не будет. Но летит борт Qazaq Air. Купили билеты на этот рейс и в понедельник в три утра полетели в Актобе. Покружились над городом и прилетели вчера к вечеру в Атырау. Нам сообщили вчера, что вылетим в 23.45. Но рейс отменили», — сообщила одна из пассажирок Гульнара Жумабекова. Рассказав, что не для всех пассажиров эти перелеты прошли благополучно. Когда в воскресенье объявили, что самолет Air Astana возвращается из Актобе в Нур-Султан, на борту началась паника. У одного из пассажиров поднялось давление, у второго начался сердечный припадок. Аптечку по каким-то причинам бортпроводники не предоставили. Находящимся на борту медикам пришлось оказывать помощь пассажирам теми средствами, что нашлись. «Рейс QAZAQ AIR Нур-Султан — Актобе не был выполнен из-за ухудшения метеоусловий. Главным приоритетом для нашей авиакомпании является безопасность пассажиров, поэтому было принято решение уходить на запасной аэродром в г.Атырау. Всем пассажирам была предложена гостиница. Сегодня пассажиры будут доставлены в Актобе: в ближайшее время ожидается вылет. Авиакомпания ввела для них специальный дополнительный рейс»,- сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Аэропорт Актобе был закрыт из-за плохой видимости, в настоящее время он открыт.

Виктор Сутягин