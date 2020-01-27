380 мешков с насваем обнаружили на границе с РФ

Как проинформировали «ПК» в войсковой части №2016, 25 января в 4 часа 15 минут пограничным нарядом пресечен факт экономической контрабанды. На пограничном пункте «Курмангазы» при досмотре «КамАЗа» с российскими государственными номерами пограничники обнаружили крупную партию некурительных табачных изделий-насвай. За рулем грузовика находился гражданин Республики Дагестан, 1988 года рождения. Он вез груз в Астрахань.

Всего обнаружено 380 мешков с насваем общим весом 15 тонн 580 кг.

— Выявлены несоответствия сопроводительных документов на груз, следовавшего по маршруту Атырау-Астрахань, — сообщили пограничники. — После составления протоколов, водитель и груз насвая были переданы в Курмангазинский районный отдел полиции.

Светлана НОВАК

Фото воинской части №2016