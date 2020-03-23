32 случай выявлен в Нур-Султане: в Казахстане 62 заболевших

Зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный страницу в Facebook Министерства здравоохранения РК. «Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан. На сегодняшний день в стране подтверждены 62 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 32 случая, г. Алматы – 26 случаев, г.Караганда — 2 случая, Алматинская область — 1 случай, Актюбинская область — 1 случай», — пояснили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.