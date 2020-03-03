30 суток ареста за побег с места ДТП

Новости, Происшествия

В Жылыойском районном  суде Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении одного из водителей. 

Как было установлено в суде, водитель, будучи лишенным права на управление транспортным средством, в городе Кульсары управлял автомашиной марки «TOYOTA ALPHARD 2.4». Во время вождения, не соблюдая правила дорожного движения, перевернулся и ударился машиной  обетонное ограждение. После чего оставил место дорожно-транспортного происшествия.

«Постановлением суда А. признан виновным, подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 30 суток», — сообщает пресс-служба суда.

Виктор Бакурский

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