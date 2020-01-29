2000 медицинских масок за 2 часа продала одна из аптек Атырау

Однако, как заявила заместитель руководителя департамента контроля качества товаров и услуг по Атырауской области Сара Уразова, ажиотаж создан искусственно.

— Масок в аптеках достаточно. В область завезли восемь тысяч масок только от одной фирмы, в пути еще 12 тысяч защитных средств, спрос на которые в сезон острых респираторных заболеваний был всегда, — говорит Сара Уразова.

Медицинская маска не входит перечень наименований изделий, предельную цену на которые устанавливает государство. Поэтому в одной аптеке маски продаются по 15 тенге, а в некоторых – в два раза дороже.

— Чтобы избежать этого, для всех аптек мы установили единую цену — не выше 20 тенге за одну медицинскую маску, — отметила Сара Уразова.

Также в атырауских аптеках в достаточном количестве есть оксалиновая мазь, предназначенная для поддержки местного иммунитета и защищающая дыхательные ходы от проникновения инфекции.

Марина КУАНЫШЕВА