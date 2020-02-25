185 тысяч тенге за сообщение о коррупции

Новости, Суд

Житель Атырау, сообщивший о факте коррупции, был премирован 185 тысячами тенге.

«Факт коррупции был отнесен к преступлению средней тяжести, сумма вознаграждения за такую категорию составляет 70 МРП, то есть 185000 тенге. По полученной от неравнодушного человека  информации мы смогли прибыть на место своевременно и взять преступника с поличным. С февраля текущего года внесены изменения в суммы поощрения. Теперь если сумма взятки превышает 1000 МРП (выше 2,6 млн. тенге), то премия составит  10 процент от суммы взятки. К примеру, если размер взятки составит 100 млн. тенге, то сообщивший житель получит 10 млн. тенге», — рассказал  представитель департамент антикоррупционной службы Жанибек Каражанов. 

Алма ТУРГАНОВА

Фото из открытых источников

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