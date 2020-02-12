160 машин водителей-должников отправили на штрафстоянку

В оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», который проводится с 8 по 16 февраля в нашей области, задействовано свыше 250 полицейских, а также частные судебные исполнители. Цель мероприятия – повысить эффективность взыскания административных штрафов, наложенных органами внутренних дел.

«За четыре дня на штрафстоянку отправлено больше 160 автомашин водителей-должников. Более 90 из них выявлены при помощи передвижного комплекса «Автоураган». В числе водворенных на штрафстоянку более 100 автомашин, зарегистрированных в Российской Федерации и свыше 40 – в Республике Армения», — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Проинформировав, что кроме того, более 700 нарушителям ПДД (среди которых с номерами из РФ-472, из Республики Армения-214, из Киргизии-32), выявленным камерами видеонаблюдения ЦОУ, вручены предписания о необходимости своевременной оплаты штрафов. Водителям также разъяснили не только способы оплаты, но и последствия в случае истечения срока -материал отправляется для принудительного исполнения в палату частных судоисполнителей.

Виктор Бакурский