160 из 6000 авто из Армении зарегистрировали в Атырау

Более 160 машин, ввезенных из Армении, зарегистрировано в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



В Атырау изменился график работы специализированного ЦОНа для регистрации автомобилей, приобретенных в Армении. Для удобства граждан прием документов будет осуществляться и в воскресенье до 13:00 часов. Помимо регистрации автотранспортных средств, в автоЦОНе сотрудниками полиции проводится разъяснительная работа. Так, с 1 июня консультации по новым правилам регистрации получили более 300 человек. Начальник Управления административной полиции Департамениа полиции области Мырзалы Утегалиев напомнил, что поставить на временный учет можно только машины, ввезенные из Армении до 1 февраля 2020 года.



Владельцам транспортных средств (ТС), состоящих на учете в Республике Армения, для регистрации своих машин следует сделать всего три платежа:

– сбор за регистрацию – 695 тенге;

– пошлину за техпаспорт – 3 473 тенге;

– пошлину за государственный регистрационный номерной знак (ГРЗН) – 7 778 тенге. Таким образом, сумма платежа за временный учет составит всего 11 946 тенге. Для регистрации транспортных средств необходимо будет предоставить:

– документ, удостоверяющий личность; – квитанции об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0.25 МРП и государственных пошлин;

– армянское свидетельство об учете ТС и ГРНЗ;

– свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в случае переделки с правого руля на левый. Документы, составленные на ином языке, кроме государственного или русского, необходимо перевести и заверить подписью нотариуса.



Отметим, что в Атырауской области около 7000 машин, завезенных из Республики Армения.