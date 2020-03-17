15 суток ареста и 7 лет лишения прав

Новости, Суд

К 15 суткам ареста и 7 годам лишения прав приговорен водитель в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В Исатайском районном суде в отношении водителя, обвиняемого в  управлении автомашиной в состоянии алкогольного управления. В ходе судебных слушаний было установлено, что  вначале марта в ночное время  правонарушитель  Б., находясь в поселке Аккистау, сел за руль пьяным. Это было  подтверждено заключением медицинского освидетельствования», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Проинформировав, что постановлением суда обвиняемый был признан виновным. Вердикт суда —  арест на 15 суток с лишением права на управление  транспортным средством сроком на 7 лет.  

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