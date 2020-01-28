15 человек заболели корью в регионе с начала года

С начала года в Атырауской области зарегистрированы 15 случаев заболевания кори – один в Исатайском районе, три в Жылыойском, остальные заразившиеся оказались жителями города.

Об этом сообщил заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Амантай Жумагалиев на информационной площадке Региональной службы коммуникаций. В данный момент трое из заболевших находятся на лечении в областной больнице №2.

Напомним, в прошлом году в области заболели корью 774 человека. Больше 60- ти процентов больных оказались дети до 14 лет. Самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в городе – 465 случаев. Основная доля заболевших — непривитые дети.

«В 2019 году в связи с ростом заболеваемости корью среди детей до 1 года 10387 детей получили прививки. Также в ходе дополнительной кампании по иммунизации были привиты 46668 молодых людей в возрасте от 20-29 лет. Основная заболеваемость зарегистрирована среди тех, кто не был привит против кори, что составило 84,4% от числа заболевших. В результате дополнительной вакцинации удалось снизить рост заболеваемости. Если в первом полугодии было зарегистрировано 763 случая, то во втором всего 11» — сказал спикер.

Один ребёнок в прошлом году от кори скончался.

Динара КАНБЕТОВА