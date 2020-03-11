1480 фото и видео нарушений ПДД зафиксировал житель Атырау (+ видео)

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Житель города Атырау отправил на официальную страницу департамента полиции в социальной сети 1480 фото и видеофиксаций нарушений Правил дорожного движения.

— Максут Курманбаев  фиксирует разные  нарушения правил дорожного движения, которые встречаются на его пути. Это неправильная парковка автомобилей, наезды на тротуары, обгоны, выезды на встречную полосу движения.  По всем обращениям полицией в отношении нарушителей приняты административные меры, — проинформировала пресс-секретарь ДП Гульназира МУХТАРОВА.

Проинформировав, что в настоящее время  привлечь нарушителя к ответственности стало возможным за 10-15 минут.

С начала нынешнего года по обращениям граждан заполнено свыше 20000 электронных протоколов.  В них  указаны  сроки уплаты штрафа, а также банковские реквизиты для перевода денег.

Светлана НОВАК

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