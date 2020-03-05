126 килограммов осетров изъяли у браконьеров (+видео)

В Атырауские полицейские очередной раз побывали с изъятой продукцией на Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе. На этот раз сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции изъяли у браконьеров 4 мешка с осетрами. При взвешивании в присутствии свидетелей общий вес изьятого превысил 126 килограммов.

«Незаконную продукцию обнаружили в пригородном поселке Жумыскер у местного жителя 1988г.р. Ведется досудебное расследование по части 1 ст.339 УК РК», — сообщили в пресс-службе ДП региона.



Виктор Бакурский