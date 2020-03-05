126 килограммов осетров изъяли у браконьеров (+видео)

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В Атырауские полицейские очередной раз побывали  с изъятой продукцией на Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе. На этот раз  сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции  изъяли  у браконьеров 4 мешка с   осетрами. При взвешивании в присутствии свидетелей  общий вес изьятого превысил  126 килограммов. 
«Незаконную продукцию обнаружили в пригородном поселке Жумыскер у местного жителя 1988г.р. Ведется досудебное расследование   по части 1 ст.339 УК РК», — сообщили в пресс-службе ДП региона. 


Виктор Бакурский

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