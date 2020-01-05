Новый ректор в АГУ

Назначен ректор Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова. Им стал выпускник АГУ, кандидат педагогических наук Саламат Идрисов. Нового руководителя профессорско-преподавательскому составу вуза представил директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан Адилет Тойбаев.

Саламат Идрисов начал свою трудовую деятельность в 1996 году в качестве преподавателя, занимал должности декана, проректора АГУ по науке, исполнял обязанности ректора. И, пройдя конкурсный отбор и собеседование в министерстве, на исходе прошлого года был назначен ректором Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова.

— На новом руководителе вуза лежит большая ответственность за кадровое обеспечение региона, в первую очередь в системе образования, — отметил Адильбек Тойбаев. — В ближайшие годы увеличится финансирование высших учебных заведений. Около десяти миллиардов тенге выделяется для поддержки региональных вузов, главный приоритет — улучшение вузовских лабораторий и усиление научной работы. В 2-2,5 раза увеличатся средства на государственный заказ в 2020 году. Если раньше на один грант государство выделяло 300-400 тысяч тенге, то с этого года они будут увеличены до 800-900 тысяч тенге, а в некоторых случаях — до полутора миллионов. Эти средства должны быть направлены в первую очередь на увеличение заработной платы профессорско-преподавательского состава.

В свою очередь новый ректор АГУ Саламат Идрисов поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что перед ним стоит большая задача – поднять на качественный уровень компетентность выпускников вуза.

— Мы усилим работу педагогических дисциплин, так как это всегда являлось и останется главным приоритетом в деятельности нашего университета, — отметил новоиспеченный ректор.

Марина КУАНЫШЕВА