Байтолла Газизов возглавил медицину области

В канун нового года аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу региона нового руководителя областного управления здравоохранения. Им стал 52-летний Байтолла Газизов.

— Байтолла Закарьяевич имеет большой опыт в системе здравоохранения, — отметил аким области Махамбет Досмухамбетов, представляя активу области нового руководителя. — Он прошел все ступени медицины, работая в сельской, районной, областной больницах. Имеет опыт работы на государственной службе. Я думаю, он сможет на высоком уровне продемонстрировать свой профессионализм и организаторские способности на должности руководителя областного здравоохранения и внесет свой вклад в решение наболевших проблем в медицине.

Байтолла Закарьяевич Газизов родился в Курмангазинском районе Атырауской области. В 1992 году окончил Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова.

В том же году начал трудовой путь в Атырауской областной больнице врачом-интерном. В 1993-2006 годы возглавлял семейно-врачебные амбулатории в Индерском и Курмангазинских районах области. В 2006 -2012 годах руководил медицинскими учреждениями Курмангазинского района. В 2012 -2017 годах занимал должность руководителя Атырауского департамента по контролю медицинской и фармацевтической службы Минздрава РК. С 2017 года работал директором некоммерческого АО «Фонд обязательного медицинского социального страхования».

В завершение собрания актива глава региона поздравил и вручил благодарственные письма пятерым молодым атыраусцам. По решению национальной комиссии при Президенте РК они вошли в Молодежный Президентский резерв, успешно пройдя сложный пятиэтапный отбор.

Алма ТУРГАНОВА

Фото: РСК