АКИМОМ ГОРОДА АТЫРАУ СТАЛ БЫВШИЙ ДИРЕКТОР АНПЗ

В эти минуты в акимате г. Атырау представляют нового градоначальника – им стал Кайрат Кулымович Уразбаев.

Уразбаев К. – уроженец Гурьевской области. В 1987 году окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «Химическая технология переработки нефти». В 2010 году по заочной форме обучения окончил Институт нефтегазового бизнеса с присвоением квалификации «Менеджер нефтегазового бизнеса».

Трудовую деятельность начал в 1979 году оператором комплексной экспедиции «Мангышлакнефтегазразведка». Затем работал слесарем в нефтегазодобывающем управлении. После окончания института был принят оператором цеха №3 Гурьевского нефтеперерабатывающего завода имени В. И. Ленина. С 1987 года по 1996 годы работал начальником установки цеха №1, начальником смены, начальником эстакады, заместителем начальника цеха и начальником цеха №4, а также заместителем начальника производственного отдела. В 1996 году путем перевода был направлен в АОЗТ «Лукойл АНПЗ» генеральным директором.

С июля 1996 года – заместитель начальника главного управления развития производства аппарата Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан.

С 1997 по 2002 годы работал в Национальной компании «КазахОйл», затем до 2007-го – на руководящих должностях Атырауского НПЗ. С 2007 по 2012 г. г. – на руководящих должностях НК «КазМунайГаз».

В июне 2012 года вернулся на АНПЗ на должность заместителя гендиректора, а с 2013 по 2016 работал генеральным директором ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Последнее место работы до нынешнего назначения – первый заместитель председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI)

Источник: http://atpress.kz/