Акимом Атырауской области назначен Махамбет Досмухамбетов

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18 декабря в областном акимате Премьер-Министр РК Аскар Мамин, принявший участие во внеочередной сессии маслихата Атырауской области, представил депутатам кандидатуру М.Досмухамбетова на должность акима региона. Глава правительства республики отметил весомый производственный опыт и компетентность Махамбета Досмухамбетова.

До назначения на должность акима Атырауской области Махамбет Досмухамбетов занимал должность первого заместителя министра энергетики РК
Аскар Мамин поблагодарил Нурлана Ногаева за проделанную работу и пожелал успехов в должности министра энергетики республики.

Автор: Светлана Новак

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