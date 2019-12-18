Акимом Атырауской области назначен Махамбет Досмухамбетов

18 декабря в областном акимате Премьер-Министр РК Аскар Мамин, принявший участие во внеочередной сессии маслихата Атырауской области, представил депутатам кандидатуру М.Досмухамбетова на должность акима региона. Глава правительства республики отметил весомый производственный опыт и компетентность Махамбета Досмухамбетова.

До назначения на должность акима Атырауской области Махамбет Досмухамбетов занимал должность первого заместителя министра энергетики РК

Аскар Мамин поблагодарил Нурлана Ногаева за проделанную работу и пожелал успехов в должности министра энергетики республики.

Автор: Светлана Новак