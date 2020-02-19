Молодежь из Жылыоя отремонтировала квартиру одинокому инвалиду

Сделали это для 71-летнего инвалида Канатбая ага молодые люди из волонтерской группы «Жылыой жанашырлары».

Обратила внимание на этот дом одна из участниц волонтерской группы Гаухар, когда проходила мимо, поинтересовалась у соседей. А вскоре молодые люди напросились в гости, состояние дома привело их в шок. Оказалось, что хозяин живет совсем один, жена умерла, а детей нет. Родственники, по его словам, где-то далеко. Волонтеры решили помочь инвалиду. Только где взять средства, ведь ремонт – дело затратное? Но мир не без добрых людей, и на ремонт ребята собирали, можно сказать, с миру по нитке. Большую помощь оказали местные предприниматели, в частности, владелица ТОО «Жас ұрпак», строительные материалы, сантехнику для ванной и туалета предоставил магазин «Бек», а мебельный салон «Айара» подарил инвалиду новый шкаф, помогли и другие люди, кто чем смог. На кухонный гарнитур молодежь собрала средства сама. И ремонт волонтеры делали сами, благо среди них есть те, кто может байрамикс, кафель и плинтуса положить, обои поклеить, в общем, мастера на все руки. А результат оказался превосходным – обновленная квартира как после евроремонта, где ребята поменяли буквально все.

По словам участника волонтерской группы «Жылыой жанашырлары» Асылбека Елешова, хозяин квартиры тепло поблагодарил ребят, дав им благословение бата. А такие радостные моменты – лучшая награда для волонтеров.

Жанат ШАЯХМЕТОВА