В области не хватает 200 врачей

Медицина

В Атырауской области  здоровье населения будет в приоритете
Об этом аким регионаМахамбет Досмухамбетов сообщил на отчетной встрече с населением. 
В области реализуется программа «Денсаулық» по развитию сферы здравоохранения на 2016-2019 годы. В результате улучшились некоторые показатели.
Как отметил аким области, к сожалению, в последнее время выросли показатели материнской и детской смертности. В данном направлении принимаются  меры. В частности, приобретены специальные аппараты для выхаживания  новорожденных.    
«С начала февраля в здании городского роддома открылся филиал Алматинского медико-генетического центра. Там производится биохимико-перинатальная диагностика беременных женщин и неонатальная диагностика новорожденных. Благодаря этому можно своевременно выявлять различные генетические заболевания и предотвращать их развитие. В настоящее время алматинские врачи  обучают местных специалистов. Надеемся, что будут хорошие результаты», – сказал Махамбет Досмухамбетов.     
Отметив, что пока еще не решен полностью вопрос дефицита врачей. В прошлом году в регион прибыло 130 врачей. Тем не менее, не хватает еще около двухсот специалистов. 
«Для решения вопроса дефицита кадров планируется выделить в этом году 110 грантов для обучения студентов в высших медицинских учебных заведениях. Наряду с этим принимаются меры по обеспечению жильем работников здравоохранения. На сегодня 89 медицинских работников приобрели жилье», – уточнил Махамбет Досмухамбетов.

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