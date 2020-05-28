В области число носителей Covid-19 достигло 959 человек

Медицина, Новости Атырау

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 15 новых случаев заражения Covid-19, сообщает Оперативный штаб.

В числе заболевших оказались 15 рабочих с Тенгизского месторождения.Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 14 мужчины и 1 женщина.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритма проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются.

На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 959 человек. Число выздоровевших — 262.

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