В Атырау от коронавируса вылечились 25 рабочих с Тенгиза

Медицина, Новости Атырау

Число вылечившихся от Covid-19 в Атырауской области достигло 262 человек, сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в Атырауской области от Covid-19 выздоровели 26 человек. По информации Оперативного штаба, 25 человек — это рабочие с тенгизского месторождения. Двадцать    шестая вылечившаяся — 52-летняя жительница г.Атырау.   

—  В настоящее время все выписанные  чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат, — сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 262 человек.

Administrator

Related Posts

27 мая 2020 0

Четыре дома планируют отремонтировать на средства местного бюджета

27 мая 2020 0

Число инфицированных Covid-19 достигло 944 человек

27 мая 2020 0

За сутки число инфицированных увеличилось на 335 человек

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *