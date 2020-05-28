В Атырау от коронавируса вылечились 17 сотрудников Тенгиза

Медицина, Новости Атырау

Число вылечившихся от Covid-19 в Атырауской области достигло 279 человека, сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в Атырауской области от Covid-19 выздоровели 17 человек. По информации Оперативного штаба, все выписанные — с Тенгизского месторождения, мужчины.  

—  В настоящее время все выписанные  чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат, — сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 279 человек.

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