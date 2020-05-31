В Атырау от коронавируса вылечились 12 сотрудников с Тенгиза

Медицина, Новости Атырау

В Атырау за сутки от коронавируса вылечились еще 12 человек. По информации Оперативного штаба, все выписанные — рабочие с Тенгизского нефтегазового месторождения, все мужчины.

«В настоящее время все они чувствуют хорошо, контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат», — сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 314 человек.

Напомним, в Атырауской области сегодня быловыявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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