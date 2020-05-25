Упавшего в Курсай ребенка спасали медики

Своевременная помощь бригады Жылыойскойрайонной станции скорой медициной помощи спасла жизнь мальчику.

— Когда поступил звонок на станцию, наша бригада выехала без промедлений. Три минуты, и мы уже оказались на месте, — рассказала «ПК» фельдшер Ботагоз Багытжанова, которая в этот день находилась на дежурстве. – По словам родителей, ребенок играл на берегу речки Курсай и случайно упал в воду. Папа тут же прыгнул за малышом, сумел вытащить его, но тот уже успел наглотаться воды, поэтому бабушка вызвала скорую. На момент нашего прибытия дыхательные пути пострадавшего были заблокированы, ребенок был без сознания, посиневший и переохлажден. Еще минута в таком состоянии, и мы бы потеряли его.

Врачи приняли решение проводить реанимационные мероприятия на месте, сначала очистили легкие мальчика от воды, а затем одновременно провели непрямой массаж сердца, подали кислород и, завернув ребенка в теплое одеяло, вместе с бабушкой доставили в центральную районную больницу. После того, как пострадавший пришел в себя, его осмотрели врачи. Позже, удостоверившись, что здоровью пациента уже ничего не угрожает, выписали домой.

Как пояснила фельдшер, когда маленькие дети оказываются в подобных ситуациях, медики всегда просят родственников поехать с ними в больницу, так как находящемуся в шоковом состоянии ребенку, тем более, если вокруг чужие люди, это может послужить дополнительной нагрузкой на сердце и привести к его разрыву.

Динара КАНБЕТОВА