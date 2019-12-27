У жылыойцев есть свои реанимобили

Сразу двумя новыми современными реанимобилями пополнился автопарк Жылыойской районной станции скорой медициной помощи.

В самом крупном районе области проживают более 83 тысяч человек. До сегодняшнего дня врачи станции обслуживали больных на стареньких «УАЗах», которые не единожды проходили через капитальный ремонт. Теперь к пациентам медики будут приезжать на специально оборудованном транспорте, где даже в пути можно реанимировать больного.

– Машина скорой помощи работает в среднем 6-7 лет, – сообщила заместитель директора Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Наргиза Баймолдаева. – В нашем автопарке по всей области числится 94 единицы техники, 24 из которых готовятся к списанию, часть – на капитальном ремонте. Сейчас на ходу – 41 машина. За счет местного бюджета мы покупаем пять машин. На данный момент идет процедура оформления. Две из них уже переданы жылыойцам, – добавила она.

Марина КУАНЫШЕВА