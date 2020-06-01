Среди 69 инфицированных — 11 горожане

В Атырауской области выявлено 69 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщают в пресс-службу управления здравоохранения, 54 человека являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Инфицированные выявлены при прохождении скрининга перед демболизацией и обследованны как контактные.

Среди заболевших 11 жителей города Атырау. Они также выявлены при прохождении скрининга как контактные. Трое — жители Жылыойского района 1965, 2018, 2020 г.р и одна жительница Макатского района 1991 г.р. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1105 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровавших -314.