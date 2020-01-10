Поступления в Фонд социального медстрахования в декабря 2019 года составили 246, 9 млрд тенге

Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2019 года, составила 246,9 млрд тенге.

Из них 237,7 млрд тенге (около 96,3%) приходятся на отчисления работодателей, 9,2 млрд тенге (около 3,8 %) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

За вышеуказанный период в Фонд социального медицинского страхования от Атырауской области общая сумма поступлении составило 15,7 млрд тенге. Из них 15,4 млрд тенге (96,4%) приходятся на отчисления работодателей, 306 млн. тенге (2,8%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, иначиная с 2020 года будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

НАО «Фонд социального медицинского страхования»

филиал по Атырауской области

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