Новый очаг распространения вируса назвали в штабе

Медицина, Новости Атырау

Число зараженных в Атырауской области достигло 857 человек, сообщает Оперативный штаб. 

За последние двое суток в регионе было зарегистрирован 41 новый случай заражения Covid-19. В числе заболевших оказались и четверо детей.

— В Макатском районе Covid-19 заразились 11-летний мальчик и девочки  4 и 9 лет. В Жылыойском районе заболела девочка 7 лет, — сообщили в Штабе. 

Также опасная  инфекция была выявлена у четверых пожилых людей — в Исатайском районе заболела 62-летняя женщина, в Макатском районе местные жительницы 57 и 62 лет, в Жылыойском районе женщина 70 лет. 

Отметим, что Исатайский район стал новым очагом распространения Covid-19 в Атырауской области. Факты заболевания среди местных жителей зарегистрированы в Махамбетком, Индерском, Курмангазинском и Жылыойском районах. 

На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 857 человек. Число выздоровевших — 207.

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