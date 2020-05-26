Новые случаи Covid-19: Тенгиз, Кульсары, Макат, Курмангазы

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За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 32 новых случая заражения Covid-19, передаёт Оперативный штаб.

В числе заболевших оказались 28 рабочих с Тенгизского месторождения. Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 21 мужчины и 7 женщин.

«Еще четверо заболевших — это две жительницы Курмангазинского района 1962 и 1977 г.р.,  жительница города Кульсары 1968 г.р.,  одна девушка из Маката 1995 г.р.», — сообщили в штабе.

Все инфицированные  госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритма проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются.

На сегодня число инфицированных  КВИ в регионе составляет 923 человек. Число выздоровевших — 233.

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