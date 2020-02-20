Кого из атыраусцев проверят на коронавирус

Прибывшие в Казахстан из стран, отнесенных к неблагополучным по коронавирусу, будут находиться под медицинским наблюдением 24 дня, передает МИА «Казинформ.

Соответствующие изменения внесены в Постановление Главного государственного санитарного врача от 17 февраля 2020 года касательно усиления мер по профилактике коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК на своей официальной странице в Facebook .

По согласованию с Межведомственной комиссией граждане, прибывшие в РК с территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусной инфекцией (Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, САР Гонконг и САР Макао, Тайвань (КНР)), будут находиться под медицинским наблюдением по месту пребывания в течение 24 дней со дня пересечения границы РК: из них в течение 14 дней — ежедневное посещение специалистом на дому и в течение 10 дней — удаленный мониторинг специалистом.

Если люди прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет осуществляться в течение всего времени пребывания.

Для лиц, прибывших из стран, где зарегистрированы единичные случаи коронавирусной инфекции (Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Канада, Италия), установлен удаленный мониторинг в течение 24-х дней по месту пребывания. При этом лица, прибывающие из Китайской Народной Республики, будут на 14 дней помещены под карантин с изоляцией в стационаре, далее после выписки в течение 10 дней они будут находиться под удаленным мониторингом по месту пребывания.

В Казахстане случаев заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано. Усиленные меры проверок и профилактики установлены и соблюдаются в интересах здоровья казахстанцев, в условиях роста количества зараженных и умерших от коронавирусной инфекции в мире. Министерство здравоохранения рекомендует для постоянно проживающих в РК, прибывших с указанных территорий, максимально ограничить контакты и поддерживать домашний карантин. В случае возникновения вопросов и необходимости содействия круглосуточно работает Call-центр 1406.