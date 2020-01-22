Когда рак не приговор рассказали медики

В онкологическом диспансере города Атырау с 20 по 27 января проводится декадник, приуроченный к Международному дню борьбы с ракос шейки матки. Об этом на брифинге сообщила директор Атырауского онкологического диспансера ЭльмираСапарова.

Как отметила спикер, в течение этой недели с 9 утра до 18.00 женщины без направления терапевта могут прийти на прием к врачу-гинекологу, сдать мазок на онкоцитологию, пройти узи и по необходимости КТ или МРТ. Те женщины, которые работают, могут прийти на осмотр в субботу с 9.00 до 13.00. часов.

Затем главный врач-онколог Атырауской области ответила на вопросы журналистов. В частности, она сообщила, что строительство нового многопрофильного онкологического центра по плану намечено на 2020-2025 годы в селе Талгайран.

«В одном месте будут сосредоточены областная больница, онкология, кардио, перинатальныйцентры и другие медучреждения. То есть, это будет своего рода медицинский городок, — проинформировала Эльмира Сапарова.

До 2025 года горожанам придется лечиться в старом онкодиспансере 1973 года постройки.

Также по поводу жалоб на большие очереди в регистратуру, Э.Сапарова сообщила, что в основном они бывают с 9 до 11 часов утра.

«Все дело в том, что мы пытались работать по записи через программу «Казмед», но это привело к тому, что пациентам приходилось ждать своей очереди месяц-полтора, — объясняет спикер. — Поэтому врачи сегодня принимают пациентов в порядке живой очереди. Люди приезжают из дальних районов без направления, талонов и мы их принимаем. По словам онколога, с этого года они возобновят опыт электронной очереди, но она уверена, что очереди меньше не станет. Причина больших очередей в онкологической поликлинике состоит в том, что в связи с тем, что идет профилактика раковых заболеваний, первичные пациенты, зарегистрированные в поликлиниках, должны пройти консультацию онколога.

В конце брифинга, главный врач Атыраускогоонкодиспансера, еще раз напомнила, что онкологические заболевания, выявленные на ранних стадиях, успешно лечатся. Поэтому всем женщинам необходимо воспользоваться днем открытых дверей и пройти обследование. Кроме того, она сообщила, что в эти дни с пациентами будут работать волонтеры, а также приглашены люди, победившие эту страшную болезнь, чтобы поделиться своим опытом и доказать, что рак – это еще не приговор.

Анжелика КИМ