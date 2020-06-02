Итальянские врачи заявили о самоуничтожении коронавируса

Два итальянских врача, Альберто Зангрильо, возглавляющий больницу Сан-Раффаэле в Милане, и Маттео Бассетти, руководитель клиники инфекционных заболеваний больницы Сан-Мартино в Генуе, заявили, что коронавирус, мутируя, превратился, образно говоря, в собственную тень — заболевание стало гораздо менее опасным, чем в начале пандемии.

Профессор Зангрильо в интервьютелеканалу RAI заявил: «Коронавирус в Италии клинически больше не существует». Медик обосновал свой вывод тем, что в мазках, взятых у пациентов за последние 10 дней, вирусная нагрузка «бесконечно мала» — по сравнению с тестами, делавшимися месяц назад. Чем больше вирусная нагрузка, тем, соответственно, тяжелее симптомы болезни.Коллега Зангрильо из Генуи, Маттео Бассетти, параллельно сказал агентству ANSA: «Сила коронавируса уже совсем не та, что была два месяца назад, и сегодняшние случаи заболевания COVID-19 резко отличаются». Вчера в Италии, кстати, зафиксировали всего 355 новых случаев.

Вместе с тем ученые из других стран подвергли сомнению эти тезисы. Так, Гидеон Мейеровиц-Кац из Университета Вуллонгонг в Австралии назвал идею про исчезновения коронавируса сомнительной, ведь в Италии люди от него умирают и сейчас — вчера его жертвами стали 75 человек (на пике итальянской эпидемии было 919. А в Испании за последние сутки не было уже ни одной смерти).

С австралийцем согласна американка Анджела Расмуссен из Колумбийского университета: она написала в соцсетях о том, что не видит доказательств ослабевания COVID-19. По ее мнению, даже если коронавирус стал меньше передаваться от человека к человеку, это не означает, что у заразившихся болезнь будет проходить легче.

Доктор Оскар Маклин из Университета Глазго поддержал скептически настроенных коллег. Он считает, что СOVID-19 мутирует вовсе не суперактивно, и, даже если некоторые мутации могут ослабить его, их не достаточно, чтобы изменить природу коронавируса на уровне одной страны и, тем более, всего мира. Делать заявления о «самоуничтожении» вируса на основе тестов опасно, говорит Маклин, для подобных выводов нужна большая база исследований.

Но то, что коронавирус, как его собратья, мутирует, сомнению не подлежит. Считается, что вирусам «невыгодно» убивать своего носителя, поэтому со временем они могут ослабевать. Не так давно биолог российского происхождения, живущая в США, Анча Баранова, сообщила о том, что в Южной Корее был обнаружен штамм COVID-19 без пресловутого «шипа», который сделал его столь опасным для людей.

О том, что мутации могут радикально ослабить коронавирус, говорил и нобелевский лауреат, французский вирусолог Люк Монтанье — он связывал эту мысль с теорией об искусственном происхождении COVID-19, дескать, если оно так, что «припаянные» человеческой рукой части и отвалятся быстрей в процессе мутаций.

В общем, как и почти во всем, что связано с коронавирусом, научное сообщество не может прийти к единому мнению. Но, согласитесь, очень хотелось бы, чтобы итальянские врачи оказались правы.