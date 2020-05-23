Еще 16 случаев заражения Covid-19: 9 в больнице Кульсары

Таким образом, число заболевших Covid-19 в регионе достигло 857 человек, сообщает Оперативный штаб Атырауской области.

По информации Штаба, пятеро заболевших — сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении.

— Еще девять заболевших — пациенты Жылыойской центральной районной больницы, одна жительница с.Аккистау 1968 года рождения, а также жительница г.Атырау 1986 года рождения, сообщили в Штабе.

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

Круг контактных лиц и очаги заражения выявлены, заболевшие помещены в инфекционный стационар

В настоящее время состояние всех больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение.

По состоянию на 23.05.2020 года в Атырауской области выявлено 857 человек с инфекцией COVID-19.