Еще 16 случаев заражения Covid-19: 9 в больнице Кульсары

Медицина, Новости Атырау

Таким образом, число заболевших Covid-19 в регионе достигло 857 человек, сообщает Оперативный штаб Атырауской области. 

По информации Штаба, пятеро заболевших — сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. 

— Еще девять  заболевших —   пациенты Жылыойской центральной районной больницы, одна жительница с.Аккистау 1968 года рождения, а также жительница г.Атырау 1986 года рождения, сообщили в Штабе. 

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

Круг контактных лиц и очаги заражения выявлены, заболевшие помещены в инфекционный стационар

В настоящее время состояние всех больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится  лечение.

По состоянию на 23.05.2020 года в Атырауской области выявлено 857 человек с  инфекцией COVID-19.

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