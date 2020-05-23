Центральная больница в Кульсары работает в штатном режиме

Ранее вышедшая информация о 9 зараженных пациентах в ЦРБ является некорректной.

В частности, семеро зараженных Covid-19 жителей Жылыойского района — близко контактные лица с ранее заболевшим, сообщает Оперативный штаб.

До выявления Covid-19 они контактировали с жителем с.Майкомген 1950 года рождения, у которого тест на КВИ подтвердился 21 мая.

Это мужчина 1958 г.р, мужчина 1951 г.р., женщина 1958 г.р., две девушки 2003 г.р., мужчина 1954 г.р., мужчина 1956 г.р.

Все заболевшие находились на домашнем карантине, после выявления Covid-19 согласно алгоритма, были госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время получают лечение согласно алгоритма.

Восьмой и девятый заболевший — это жители г.Кульсары, прошедшие обязательный скрининг перед заступлением на вахту, мужчины 1988 и 1986 годов рождения.